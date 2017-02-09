Поліція: через обстріл Авдіївки 9 лютого поранений цивільний

Внаслідок обстрілу підконтрольної владі України Авдіївки на Донеччині 9 лютого був поранений цивільний житель, повідомив керівник головного управління Нацполіції України в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

«Бойові дії тривають, але вже менш активно, ніж тиждень тому. (...) Обстріл мирного населення триває. Сьогодні о 14:30, в результаті обстрілу бойовиками міста, район вулиці Тургенєва, потрапляння снарядів у двори, чоловік, 1967 року народження, отримав осколкові поранення руки і лопатки», – написав він на сторінці в Facebook.

За словами Аброськіна, поліція продовжує працювати в посиленому режимі, в місті додатково працюють чотири пункти поліції.

Він додав, що в місті є проблема з наявністю достовірної інформації.

«Друкованих газет немає. Інтернет-ЗМІ читає переважно молодь і люди середнього віку. Літні авдіївці новини дізнаються з телебачення. У місті мовить одне радіо і транслюються 16 каналів «ДНР» і російської пропаганди. З українських – лише шість», – додав керівник облполіції.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомляли про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

Протягом тижня в Авдіївці не було електропостачання. Були проблеми з водопостачанням – воду надавали за графіком. Наразі ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.