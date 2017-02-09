Санкції проти Росії залишаться – представник США в ОБСЄ

Виконувач обов’язків голови місії США при ОБСЄ Кейт Бернз закликає Росію припинити агресію в Україні.

«Росія, яка продовжує постачати, підтримувати і дерегувати бойові дії на сході України, досі не висловилася проти, не поклала край обстрілам та іншим нападам на цивільних на підконтрольній Україні території. Близько двох тижнів минуло з часу як комбіновані російсько-терористичні війська розпочали наступ на Авдіївку, що забрало життя щонайменше 10 українських військових, щонайменше 80 були поранені. Є чіткі свідчення військового нарощування комбінованих російсько-сепаратистських військ у регіоні перед наступом», – заявила Кейт Бернз 9 лютого на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

«Комбіновані російсько-сепаратистські війська розширюють свої позиції в Авдіївці упродовж останніх шести місяців, включаючи райони на лінії контакту, підконтрольні Україні. Це бої, до яких Росія і сепаратисти готувалися», – зазначила вона.

Представниця США при ОБСЄ вчергове закликала Росію припинити агресію в Україні.

«Наші санкції залишатимуться. Ми знову закликаємо Росію повною мірою виконувати свої зобов’язання щодо Мінських угод», – наголосила Кейт Бернз.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомляли про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

Упродовж тижня в Авдіївці не було електропостачання. Були проблеми з водопостачанням – воду надавали за графіком. Наразі ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.

США, ЄС та інші країни Заходу запровадили санкції проти Росії через анексію українського Криму і надання нею допомоги сепаратистам. Кремль заперечує причетність до постачання зброї та особового складу, визнаючи наявність у зоні бойових дій російських «добровольців».

Президент США Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово висловлювався на користь співпраці з Росією і казав, що захоплюється лідерськими якостями російського президента Володимира Путіна.

Представниця США в Організації об’єднаних націй Ніккі Гейлі засудила дії Росії і висловила підтримку Вашингтона українському народу, який «страждає від російської окупації і інтервенції». Про це вона заявила 2 лютого на засіданні Ради безпеки ООН, де обговорюється ситуація на сході України. Гейлі також зазначила, що частина території України залишається під російською окупацією і що санкції проти Росії залишаться у силі, допоки Крим не буде повернений Україні.