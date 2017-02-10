Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
10 Лютий 2017, Київ 10:55
Новини | Міжнародні

Критик політики Обами в галузі медицини став міністром охорони здоров’я США

Том Прайс

Том Прайс

Дивитись коментарі

Сенат США затвердив подану президентом Дональдом Трампом кандидатуру Тома Прайса на посаду міністра охорони здоров’я.

Конгресмен від штату Джорджія, колишній хірург-ортопед Том Прайс був запеклим критиком запровадженого за правління колишнього президента США Барака Обами законодавства у сфері охорони здоров’я, відомого як Obamacare.

Ця програма надала медичне страхування майже 20 мільйонам американців і знизила рівень незастрахованих до історичного мінімуму – менш ніж 10% громадян США. Водночас для тих американців, які вже були застраховані, платежі значно зросли, і саме це критикують противники Obamacare.

Сенатори-демократи переважно не голосували за Прайса і вказували, що його позиція зашкодить мільйонам американців, які залежать від Obamacare.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG