Критик політики Обами в галузі медицини став міністром охорони здоров’я США

Сенат США затвердив подану президентом Дональдом Трампом кандидатуру Тома Прайса на посаду міністра охорони здоров’я.

Конгресмен від штату Джорджія, колишній хірург-ортопед Том Прайс був запеклим критиком запровадженого за правління колишнього президента США Барака Обами законодавства у сфері охорони здоров’я, відомого як Obamacare.

Ця програма надала медичне страхування майже 20 мільйонам американців і знизила рівень незастрахованих до історичного мінімуму – менш ніж 10% громадян США. Водночас для тих американців, які вже були застраховані, платежі значно зросли, і саме це критикують противники Obamacare.

Сенатори-демократи переважно не голосували за Прайса і вказували, що його позиція зашкодить мільйонам американців, які залежать від Obamacare.