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10 Лютий 2017, Київ 15:30
Новини | Події

Активіст, який заявляв про отруєння, помер від раку – поліція Нікополя

Поліція повідомляє, що кримінальне провадження, відкрите після звернення активіста із заявою про отруєння, наразі не закрите

Поліція повідомляє, що кримінальне провадження, відкрите після звернення активіста із заявою про отруєння, наразі не закрите

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Громадський активіст із Нікополя, помічник народного депутата Андрія Артеменка Олександр Тихон, який заявляв, що його отруїли токсичною речовиною, помер від онкологічного захворювання, повідомили Радіо Свобода у Нікопольському міському управлінні поліції.

Посилаючись на дані судово-медичної експертизи, у поліції заявили, що «смерть настала через печінкову недостатність на фоні основної хвороби – меланоми лівого ока з метастазами в легені та печінку».

Водночас у поліції поінформували, що кримінальне провадження, відкрите після звернення активіста із заявою про отруєння, яке було розпочате за частиною 1 статті 122 Кримінального Кодексу України (умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості), наразі не закрите: слідчі чекають висновків ще кількох медичних експертиз.

«Слідчий у рамках цього провадження призначив низку медичних експертиз, у тому числі токсикологічну. Чекатимуть результатів цих експертиз», – зауважили в поліції.

33-річний громадський активіст з Нікополя помер 8 лютого. Раніше сам Олександр Тихон заявляв про різке погіршення самопочуття. 22 січня він був шпиталізований до місцевої лікарні Нікополя, а потім до лікарні в Дніпрі, а згодом – у Києві. У столиці встановили діагноз – отруєння особливо токсичною речовиною, повідомляв сам активіст.

За фактом ймовірного отруєння поліція порушила кримінальне провадження за статтею 122 Кримінального кодексу – нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

У листопаді 2016 року повідомлялося про інцидент щодо будинку активіста, голови ГО «Громадський актив» Олександра Тихона, до якого кинули пляшки з невстановленою речовиною. Тоді, за даними з поліції, інформація була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна.

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