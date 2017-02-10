Активіст, який заявляв про отруєння, помер від раку – поліція Нікополя

Громадський активіст із Нікополя, помічник народного депутата Андрія Артеменка Олександр Тихон, який заявляв, що його отруїли токсичною речовиною, помер від онкологічного захворювання, повідомили Радіо Свобода у Нікопольському міському управлінні поліції.

Посилаючись на дані судово-медичної експертизи, у поліції заявили, що «смерть настала через печінкову недостатність на фоні основної хвороби – меланоми лівого ока з метастазами в легені та печінку».

Водночас у поліції поінформували, що кримінальне провадження, відкрите після звернення активіста із заявою про отруєння, яке було розпочате за частиною 1 статті 122 Кримінального Кодексу України (умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості), наразі не закрите: слідчі чекають висновків ще кількох медичних експертиз.

«Слідчий у рамках цього провадження призначив низку медичних експертиз, у тому числі токсикологічну. Чекатимуть результатів цих експертиз», – зауважили в поліції.

33-річний громадський активіст з Нікополя помер 8 лютого. Раніше сам Олександр Тихон заявляв про різке погіршення самопочуття. 22 січня він був шпиталізований до місцевої лікарні Нікополя, а потім до лікарні в Дніпрі, а згодом – у Києві. У столиці встановили діагноз – отруєння особливо токсичною речовиною, повідомляв сам активіст.

За фактом ймовірного отруєння поліція порушила кримінальне провадження за статтею 122 Кримінального кодексу – нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

У листопаді 2016 року повідомлялося про інцидент щодо будинку активіста, голови ГО «Громадський актив» Олександра Тихона, до якого кинули пляшки з невстановленою речовиною. Тоді, за даними з поліції, інформація була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна.