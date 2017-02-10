Путін сподівається на повне відновлення відносин між Росією і США

Президент Росії Володимир Путін сподівається на відновлення відносин між Москвою і Вашингтоном у повному обсязі.

«Американсько-російські відносини за попередні п’ять років сильно деградували. Звісно, їх потрібно відновлювати. Це в інтересах як російського, так і американського народів. Ми чули, як до цього ставиться президент Трамп. Ми розраховуємо, що ці відносини відновлюватимуться у повному обсязі і за всіма напрямками. Але це залежить не лише від нас, але й від американців», – заявив Путін 10 лютого на спільній прес-конференції з президентом Словенії Борутом Пахорем у Москві.

Дональд Трамп наголошував, що його метою є досягнення вигідних передусім для США домовленостей із Росією, і у разі, якщо цього не станеться, він буде жорсткішим стосовно Росії, ніж його конкурент на виборах президента США 2016-го року, демократ Гілларі Клінтон.

До виборів Трамп неодноразово критикував колишнього президента США Барака Обаму за слабкість щодо Росії та особисто Путіна. Він також схвально висловлювався на адресу президента Росії.

У питанні НАТО Трамп наполягає, що країни-члени Альянсу мають виконувати зобов’язання витрачати на оборону не менше ніж 2% ВВП. На сьогодні, лише кілька країн НАТО дотримуються цього зобов’язання.

Відносини між Росією і Заходом погіршилися після агресії Москви щодо України. Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014 року, на Донбасі загинуло близько 10 тисяч людей.