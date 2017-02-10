Путін послідовно знищує особливо важливих свідків своїх воєнних злочинів – Шкіряк

Що означає ланцюжок послідовних смертей ватажків бойовиків? Обговорюють російський адвокат Марк Фейгін, російський військовий експерт Сергій Гончаров, український військовий експерт Олексій Мельник, український політолог Вадим Карасьов, радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

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У мене взагалі немає ніяких сумнівів, що «Гіві» вбили або безпосередньо, або за посередництвом якихось осіб там на місці російські спецслужби

​Марк Фейгін: Їхня ліквідація – це цілком послідовна логіка спецслужб. У мене взагалі немає ніяких сумнівів, що «Гіві» вбили або безпосередньо, або за посередництвом якихось осіб там на місці російські спецслужби. Це дуже логічно, їм не потрібні такі атомізовані суб'єкти на цій території. Технічні деталі швидше свідчать про те, що це розраховано на ідіотів, уявити, що українські ДРГ працюють в самому Донецьку саме таким чином. Одна справа дії якісь на передовій, обстріл цілеспрямований, а тут в тилу це майже неможливо, там все нашпиговано спецслужбами. Тобто там, коли хочуть зробити якусь оперативну роботу, прибрати неналежний суб'єкт з дороги, то це робиться взагалі без жодної напруги.

– Ви вважаєте, що для російської сторони вони свою справу зробили, відпрацьований матеріал, і будуть далі послідовно знищуватися?

Вони – свідки дуже багатьох речей, як мінімум присутності російських військ

​Марк Фейгін: Вони – свідки дуже багатьох речей, як мінімум присутності російських військ.

При всьому скепсисі щодо можливостей українських спецслужб, я б все-таки не відкидав і цю версію. Не наполягаю, але і не виключаю, що це робота українських спецслужб для того, щоб демотивувати інші збройні угруповання

​Вадим Карасьов: Якщо їх цілеспрямовано прибирають, то очевидно, що в таких «військових авторитетах», які могли б мотивувати на активну участь в бойових діях, військових діях, необхідності немає. Тобто Росія розраховує на те, що великих військових дій не буде, військового загострення не буде, а буде якесь замирення, якась угода чи то в рамках «Мінська», «нормандського формату», то чи в рамках Росія – Україна – США, на що натякав Трамп в останній розмові з українським президентом тощо. Якщо ж все трошки інакше, а саме сторони будуть готуватися до нового військового загострення, повномасштабних військових дій, тоді це було зроблено в інтересах України. При всьому скепсисі щодо можливостей українських спецслужб я б все-таки не відкидав і цю версію, не виключав би її. Не наполягаю, але і не виключаю, що це робота українських спецслужб для того, щоб демотивувати за допомогою таких показових знищень, зачисток «військових авторитетів» інші збройні угруповання, таких же «польових командирів» на військовий опір.

Марк Фейгін: Проблема полягає в тому, що варто витрачати життя на те, щоб глибоко в тилу якась група співробітників спецслужб, СБУ здійснювала подібні дії з ризиком для себе, зрозуміло, чим би це скінчилося, і з наслідками. Тому що якби такі люди потрапили б в полон – це дало б підстави для проведення терактів на території України. Київ офіційний цього не хоче, тому що були теракти і в Харкові, і в інших містах. Перша версія Карасьова справедлива. Ідея була в тому, щоб історію з Донбасом розміняти на визнання Криму де-факто російським. У Кремлі ця ідея озвучувалася неодноразово.

Регулярні частини теж там є, російські кадрові офіцери, солдати, на рівні командирів рот, групи відставників, ветеранів, які направляються за контрактами. «ПВК» – це дуже високопрофесійні групи, їм ніякі «Мотороли», ніякі «Гіві» не потрібні, навпаки вони до них ставляться зневажливо

Я схильний вважати, що це все-таки дії російських спецслужб. Знову ж демотивуючі підстави. Для того, щоб вести повноцінні бойові дії, там такі вже «командири» давно не потрібні. Там діють групи «ПВК», я не говорю про регулярні частини, вони теж там є, російські кадрові офіцери, солдати, на рівні командирів рот, групи відставників, ветеранів, які направляються за контрактами. «ПВК» – це дуже високопрофесійні групи, їм ніякі «Мотороли», ніякі «Гіві» не потрібні, навпаки вони до них ставляться зневажливо. Вони стройові, дисципліновані, вони не лізуть в екрани, вони до них ставляться гранично зневажливо як професіонали.

Олексій Мельник: Я не знаю, яка роль російських спецслужб, але те, що я можу з упевненістю сказати, що це не українські спецслужби. Україна не буде ризикувати життям своїх елітних підрозділів. По-друге, «Гіві» набагато більшу цінність мав би, як і «Моторола», як свідок у суді, як учасник процесу.

Загроза у відповідь терактів на території України досить висока, якщо це буде доведено. Тому я категорично заперечую участь українських спецслужб

Загроза у відповідь терактів на території України досить висока, якщо це буде доведено. Тому я категорично заперечую участь українських спецслужб.

– Ми запитали у Твіттері: хто, на Вашу думку, стоїть за терактами, в результаті яких гинуть «польові командири» сепаратистів? 17 відсотків вважають, що самі сепаратисти між собою розбираються, 21 відсоток вважає, що українські спецслужби і 62 відсотки вважають, що це російські спецслужби. Що Ви думаєте про таку думку?

Сергій Гончаров: Хочете мою думку: російські спецслужби, про які говорять 60 відсотків, що вони займаються цією проблемою, я не бачу для них сенсу ні морального, ні політичного, ніякого. Це просто українська верхівка змінила тактику, і на сьогоднішній момент вони перейшли до тактики знищення вагомих командирів підрозділів, які є опорними фігурами в сепаратистів. Це тактика військова, ніхто не заперечує, що вона не може мати місце. Питання в тому, як на це дадуть відповідь «ДНР» і «ЛНР» – це вже інша проблема. На сьогоднішній момент, я думаю, всі прекрасно розуміють, що залишити це без уваги або принаймні без якоїсь відповіді спецслужби, звісно, не можуть. Якщо ви думаєте, що Україна не знає командирів «ДНР» і «ЛНР», а «ДНР» і «ЛНР» не знає, грубо кажучи, «Правий сектор» або ще когось, хто воює на боці Збройних сил України, ви абсолютно не маєте рації. Так само знають «ДНР» і «ЛНР» за допомогою російських спецслужб цих людей, які є об'єктами номер один за вбивство «Мотороли» і «Гіві».

– Тобто Ви не бачите жодної причини, через яку було б вигідно Росії, її політикам, її спецслужбам знищення командирів?

Сергій Гончаров: Я б бачив, якби це стосувалося політичних протистоянь або політичних розбіжностей. Підозрювати, що їх убили через якісь політичні амбіції в майбутньому – це смішно.

Не вірю в те і не бачу ніяких підстав, щоб така група, яка могла б діяти з Києва, або місцеві агенти, які там перебувають, пішли б на це і отримали такий результат

​Марк Фейгін: Я не буду спростовувати слів експерта, я буду міркувати сам. Постріл зі «Шмеля», такої зброї, потрібно мати професійну підготовку – це не може вистрілити проста людина. Я вас запевняю, для цього потрібна спеціальна підготовка, і точність, і влучність, фізична сила потрібна, це не одна людина повинна робити. Вони отримали інсайд, вони знали, що о 6-й ранку на базі батальйону «Сомалі» буде перебувати в штабі він як командир, зі своїми підлеглими і так далі. Можливо, прослуховували радіостанції польові, я не знаю, чим користувалися. Я не вірю в те і не бачу ніяких підстав, щоб така група, яка могла б діяти з Києва, або місцеві агенти, які там перебувають, пішли б на це і отримали такий результат. Інша справа, що треба дивитися на мотиви. Вбивати їх або не вбивати – це завжди мотив політичний.

Ще наприкінці 2014-го – на початку 2015 року оперативна інформація українських спецслужб говорила про те, що рішення про ліквідацію лідерів терористичних банд в Кремлі ухвалене

​Зорян Шкіряк: Все насправді банально просто. Ще наприкінці 2014-го – на початку 2015 року оперативна інформація українських спецслужб говорила про те, що рішення про ліквідацію лідерів терористичних банд в Кремлі ухвалене. Потім ми, як ви пам'ятаєте, послідовно спостерігали картину, яку прийнято сьогодні в соціальних мережах називати «скаженим ліфтом», який планомірно, послідовно рухався і зупинявся час від часу на поверсі кожного з цих бандитів.

Путін послідовно знищує особливо важливих свідків своїх воєнних злочинів

Суть насамперед полягає в тому, що Путін послідовно знищує особливо важливих свідків своїх воєнних злочинів і скоєних ним терористичних актів щодо держави Україна на території лінії зіткнення і на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Коли ми говоримо про ліквідацію «Гіві», має місце певний симбіоз керівництва терористичної банди «ДНР» і, безумовно, російських спецслужб

У ситуації, коли ми говоримо про ліквідацію «Гіві», я думаю, що має місце певний симбіоз керівництва терористичної банди «ДНР», безпосередньо Захарченка та Басуріна, і, безумовно, російських спецслужб. Тому що, думаю, без їхнього благословення навряд чи б це сталося. Тому тут не треба бути оракулом – це все ланки одного ланцюга.

– Кому тоді готуватися наступному?

Кремль, напевно, не зупиниться і буде послідовно знищувати всіх тих, хто може свідчити проти путінського режиму, в тому числі в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі

​Зорян Шкіряк: Я думаю, сьогодні ті ватажки терористичних банд і підрозділів, які ще залишилися на тимчасово окупованих територіях, всі перебувають на червоній лінії. Я думаю, що цей ліфт рано чи пізно може зупинитися на їхньому поверсі. Як ми бачимо, Кремль, напевно, не зупиниться і буде послідовно знищувати всіх тих, хто може свідчити проти путінського режиму, в тому числі в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Сьогодні є досить серйозна доказова база щодо злочинів російської армії, яка досі активно присутня на нашій території

Сьогодні ці матеріали збираються, сьогодні є досить серйозна доказова база щодо злочинів російської армії, хочу тут зробити акцент – регулярної російської армії, яка досі активно присутня на нашій території. Їм потрібні такі зачистки, безумовно, це навіть не обговорюється. Я думаю, що це очевидно.

Російські спецслужби не довіряють всім цим «отаманам» і особам із числа «шахтарів» та «трактористів», так само зневажливо до цих вискочок ставиться і Кремль. Вони усвідомлюють, що ті виступлять на будь-якому з судів і будуть свідчити. Ліквідація їх як свідків – для Кремля це дуже сильний мотив

​Марк Фейгін: Абсолютно справедливо, що під такою ж загрозою вбивства перебувають і Захарченко, і Плотницький. Тому що російські спецслужби не довіряють всім цим «отаманам» і особам із числа так званих «шахтарів» та «трактористів», рівно так само зневажливо до цих вискочок ставиться і Кремль. Вони не сприймають їх як «державних керівників», лідерів «республік», вони їх сприймають виключно як маріонеток. Вони усвідомлюють, що якщо щось трапиться, ті спокійно, нехай в наручниках, але виступлять на будь-якому з судів і будуть свідчити про те, хто, яка армія перебувала на території Донбасу, хто збив «Боїнг», при всій очевидності цих фактів, як розкрадалися гроші, що було з вугіллям, з заводами, які відбувалися інші воєнні злочини. Тому ліквідація їх як свідків – для Кремля це дуже сильний мотив.

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