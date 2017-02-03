Порошенко: відповідальність за ситуацію біля Авдіївки лежить на Росії і бойовиках

Президент України Петро Порошенко заявляє, що відповідальність за загострення ситуації біля Авдіївки лежить на Росії і підтримуваних нею бойовиках.

«Українська сторона зробила все можливе для того, щоб відбити ці атаки, які розпочаті наприкінці січня. І весь час наголошує на необхідності припинення вогню. Сьогодні вночі в Адвіївці з системи залпового вогню були обстріляні житлові квартали і пункт роздачі гуманітарної допомоги, загинули мирні мешканці», – сказав він.

Порошенко зазначив, що представник України у Спеціальному центрі координації і контролю постійно демонстрував готовність для припинення вогню.

«Хоча б для гуманітарної паузи, для того, щоб відновити забезпечення. Наголошую – не лише у контрольованій українськими військами частині Авдіївки, а припинити той жах, який відбувається зараз у Донецьку з обмеженням постачання світла і води, бо там теж наші громадяни і ми про них також піклуємося», – наголосив він.

Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що загострення ситуації на Донбасі спровокували з української сторони. Він також вказав, що одна з причин загострення ситуації на Донбасі полягає в тому, що Україна намагається представити себе «жертвою агресії» в очах міжнародної спільноти.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів. Крім того, українські військові і проросійські бойовики звинувачують одне одного у використанні забороненого Мінськими угодами озброєння.

За даними першого заступника начальника об’єднаного оперативного штабу Андрія Цвєткова, на Донеччині у результаті загострення ситуації біля Авдіївки від 29 січня загинули 10 військових, 66 поранені.

Як заявляють бойовики з угруповання «ДНР», внаслідок обстрілів за тиждень шість мирних жителів загинули, ще 34 отримали поранення.