Прокуратура кваліфікує як теракт обстріл бойовиками Авдіївки 2 лютого

Прокуратура Донецької області розслідує як терористичний акт обстріл бойовиками Авдіївки, під час якого загинули щонайменше двоє і поранені троє людей.

«Вже шосту добу терористи «ДНР» обстрілюють житлові квартали міста Авдіївка. Ввечері 2 лютого під час артобстрілу Авдіївки бойовиками терористичної організації «ДНР» снаряд потрапив у житловий 5-поверховий будинок, внаслідок чого загинула місцева мешканка 1980 року народження. Пошкоджено газову трубу і вибито шибки», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у прокуратурі нагадали, що під час розвантажування гуманітарної допомоги біля загальноосвітньої школи №2 постраждали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Від осколкових поранень загинув водій ДСНС, один співробітник отримав поранення, третій – керівник Авдіївської ДСНС з отриманими осколковими пораненнями госпіталізований до військового шпиталю.

Внаслідок чергового обстрілу осколкові поранення отримав також іноземний журналіст – громадянин Великобританії 1983 року народження.

«На даний час вже зафіксовано 28 руйнувань житлових будівель. Кількість загиблих та постраждалих уточнюється», – додали в прокуратурі.

2 лютого голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив про прицільний обстріл Авдіївки з боку підтримуваних Росією сепаратистів, у результаті чого є загиблі.

Про обстріли 2 лютого повідомляли і з контрольованого сепаратистами Донецька. За даними угруповання «ДНР», що контролює місто, внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних, понад 10 – поранені.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв.