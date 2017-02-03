Bellingcat: бойовики обстрілювали Авдіївку з «Градів», встановлених біля житлових районів Донецька

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat заявляє, що бойовики угруповання «ДНР» навмисно ставлять під загрозу життя цивільних, ведучи обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) «Град», встановлених поблизу житлових районів контрольованого ними Донецька.

У звіті від 2 лютого розслідувачі аналізують обстріли, які здійснювалися по контрольованій владою України Авдіївці 31 січня і 1 лютого.

За їхніми даними, обстріли велися зокрема з «Градів», встановлених у районі гіпермаркету «Ашан» в Донецьку. Експерти проаналізували відео обстрілів і повідомлення в соцмережах.

«Положення місць пуску в глибині території так званої «ДНР», а також напрямок вогню (Авдіївка) ясно вказує на те, яка сторона конфлікту відповідальна за ці атаки. Одне з місць пусків розташоване за 200 метрів на схід від гіпермаркету і менш ніж за 500 метрів від школи і житлових будинків. Друге місце пуску розташоване безпосередньо біля об’їзної дороги, приблизно за 600 метрів від промислової зони і за 1000 метрів від житлового кварталу. Деякі з атак здійснювалися вдень, коли по об’їзній рухалися цивільні автомобілі», – йдеться у заяві Bellingcat.

Бойовики могли перемістити установку і використовувати інше місце для пусків, але не зробили цього, натомість по кілька разів використовуючи одне і те ж місце, йдеться в звіті. Таким чином, як заявляють розслідувачі, бойовики свідомо ризикували життям цивільних – у випадку потенційної відповіді від української сторони на обстріли.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів.

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