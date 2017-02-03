Третього лютого заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александер Гуґ приїхав у складі одного з патрулів до Авдіївки, говорив із жителями та прокоментував одночасні обстріли Авдіївки та Донецька. Гуґ ще раз наголосив на необхідності негайного припинення вогню з обох сторін. Міжнародна група розслідувачів Bellingcat заявляє, що бойовики угруповання «ДНР» навмисно ставлять під загрозу життя цивільних, ведучи обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) «Град», встановлених поблизу житлових районів контрольованого ними Донецька. У свою чергу, сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих та поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів.