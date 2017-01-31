Експерти про Авдіївку: Мовчання Білого дому викликає тривогу, але не варто робити далекосяжних висновків

Відсутність реакції на загострення ситуації на сході України з боку перших осіб США та НАТО не оминула уваги західних експертів та коментаторів. Не спішити пов'язувати ситуацію зі стосунками Москви та Вашингтона закликає низка експертів з поважних аналітичних установ: Carnegie Endowment for International Peace та Atlantic Council.

Загострення не є випадковістю?

Експерт аналітичного центру McCain Institute (Вашингтон, США) Ерік Браттберґ пов'язав загострення напруги на сході України зі змістом нещодавньої розмови президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна.

«​Той факт, що Трамп не засудив агресію Росії проти України у телефонній розмові з Путіним, підштовхнув Путіна до висновку, що він може піти на ескалацію війни», – твітує Браттберґ.

«​Різке погіршення в Україні – загострення боїв. Пам'ятайте, це не відбувається випадково. Путін знову підвищує температуру», – твітує колишній посол США в ОБСЄ Даніель Байєр.

«Західний дипломат, який бере участь у мирному процесі в Україні, сказав мені про Адвіївку: «Росія надсилає сигнал українцям та (можливо) Трампу», – передає журналіст Радіо Свобода Крістофер Міллер.

Не усі експерти з цим погоджуються і закликають не спішити із далекосяжними висновками.

Події в Україні не вичерпуються рішеннями Москви, Вашингтона

Зміна влади у США сама по собі створила ситуацію невпевненості в Україні, а отже там схильні інтерпретувати відсутність негайної реакції з боку Білого дому в негативному руслі, пише Балаш Ярабік із Carnegie Endowment for International Peace.

«​Україна боїться, що її залишать на самоті і саме у такому дусі інтерпретує (без)діяльність Трампа», – пише у Twitter дослідник.

Не сприймати події на сході України, як результат надуманих закулісних домовленостей закликав і Арік Толер, співробітник дослідницьких проектів BellingCat та Digital Forensic Research Lab (при аналітичному центрі Atlantic Council), які відіграли важливу роль у викритті російської військової присутності на сході України.

На думку Толера, події на Сході України можуть бути результатом рішень, які ухвалюються на локальному рівні, очільниками України та командувачами так званих «республік» відповідно.

«Зводити події в Авдіївці до ситуації «Путін-Трамп» – це і нерозумно, і образливо. Україна та «ДНР» – це не маріонетки у якійсь великій виставі, якою диригують Путін, Трамп, Меркель», – твітує Толер.

На думку Толера, Кремль не приймає всі без виключення рішення у так званих «республіках».

Digital Forensic Research Lab (Лабораторія аналізу цифрових доказів –ред.), яка належить до структури аналітичного центру Atlantic Council, також опублікувала огляд ситуації в Адвіївці, що базуються на даних супутників.

«Голос Америки» звернувся із запитом до прес-секретаря Білого дому та окремих членів адміністрації про позицію США з приводу подій на сході України. На час написання матеріалу відповіді не було.