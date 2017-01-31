Чеська «Людина у скруті» підготувала план допомоги жителям Авдіївки

Чеська гуманітарна організація «Людина у скруті» підготувала план допомоги жителям Авдіївки попри труднощі щодо комунікації з непідконтрольною територією Україні.

Чеські волонтери підготували план надання допомоги жителям прифронтової лінії.

Як розповів Радіо Свобода керівник гуманітарних місій «Людини у скруті» Томаш Коціан, у разі евакуації жителів області для них на складах уже приготовлений не тільки зимовий одяг, але й теплі одіяла і все, що потребують люди під час евакуації.

Коли б до евакуації не дійшло, тоді «у нас буде можливість на місцях допомогти людям їжею, будівельними матеріалами для швидкого ремонту вікон чи будинків», розповідає Томаш Коціан.

Працівники організації донедавна надавали допомогу також жителям Донбасу по обидва боки лінії розмежування. Однак наприкінці листопада 2016 року представники угруповання «ДНР» без попереджень і пояснень відмовили «Людині у скруті» в акредитації.

«Людина у скруті» намагається надавати допомогу всім громадянам, хто її потребує, попри те, з якого боку фронтової лінії вони перебувають. «Тобто, якщо б нам знову дали акредитацію, ми б продовжили надавати гуманітарну допомогу», – наголосив Коціан.

Зараз чеські гуманітарні працівники можуть надавати допомогу лише громадянам контрольованих Україною районів Донбасу.