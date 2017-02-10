Ірак: щонайменше 10 людей загинули від вибухів у Багдаді і Мосулі

Іракські медики і силовики повідомляють про щонайменше 10 загиблих і 33 поранених у Багдаді і Мосулі під час низки вибухів бомб, закладених смертниками.
Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за напади 10 лютого.
Один чоловік підірвав себе у ресторані східного Мосула, у результаті чого загинули 4 людини, 15 були поранені. Ця територія раніше була під контролем бойовиків угруповання «Ісламська держава», які й досі контролюють західний Мосул.
Ресторан, у якому стався напад, є одним з кількох, відкритих у східній частині міста.
Також у східній частині Мосула, у результаті вибуху бомби, закладеної в автомобілі, загинув солдат, ще 4 були поранені.
У Багдаді, через вибух начиненої вибухівкою машини, загинули 5 людей, 14 були поранені.
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