На «Берлінале» показали фільм про Сенцова – посол

На міжнародному кінофестивалі «Берлінале» у Німеччині відбувся прем’єрний показ фільму «Процес» про незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

«На прем’єрі був повний аншлаг», – повідомив у Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник.

В рамках прем’єри відбувся також флешмоб Європейської кіноакадемії з вимогою звільнити Сенцова. Голова академії Агнешка Холланд назвала сімферопольського документаліста жертвою політичного переслідування, повідомляє DW.

Документальний фільм «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова» зняв російський режисер Аскольд Куров.

Олег Сенцов був затриманий представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням терористичної діяльності на території Криму, анексованого Росією.

Сенцов свою провину не визнав. Правозахисний центр «Меморіал» вніс його ім’я в список політв’язнів.

«Берлінале» – міжнародний кінофестиваль, який вважається одним із найпрестижніших і найбільш відвідуваних кінофестивалів світу, і щорічно проходить у Берліні.