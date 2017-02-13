Правозахисники закликають сепаратистів повідомити долю російських активістів

Міжнародні правозахисники закликають ватажків окупованої території Донбасу повідомити місцеперебування і забезпечити безпеку російському ЛГБТ-активісту та його супутниці, які зникли на Донеччині два тижні тому.

Друзі активіста-трансгендера Олега Васильєве, відомого як Сіре-Фіолетова, та музикантки Вікторії Мірошниченко повідомляють, що вони нічого не чули від них відтоді, як 31 січня ті потрапили на підконтрольну сепаратистам територію.

Прокремлівський таблоїд Life News повідомив 13 лютого з посиланням на неназвані джерела серед сепаратистів, що двох громадян Росії затримали, оскільки Сіре-Фіолетове планував провести протест у підтримку сексуальних меншин в окупованому Донецьку.

Підтвердження цієї інформаціє наразі немає. У понеділок у правозахисній організації Amnesty International висловили «серйозні занепокоєння» щодо безпеки росіян.

Правозахисники опублікували петицію із закликом до сепаратистів оприлюднити місцеперебування росіян і забезпечити їх він «психічного і фізичного» насилля.

10 лютого у правозахисній організації Human Rights Watch висловили побоювання, що активісти стали жертвами «насильного викрадення».

Сіро-Фіолетове (народжений Олег Васильєв, також відомий як Марія Штерн) є колишнім учасником арт-гурту «Війна», відомого антиурядовими акціями. Зазвичай активіст використовує слово «воно», говорячи про себе. Але 9 лютого на сторінці Васильєва у Twitter був використаний чоловічий рід, що занепокоїло правозахисників. Після чого «твіт» був видалений і розміщений новий, з використанням типової для Васильєва лексики.

«Друзі, перебуваю у віддалених районах «ДНР». Зайняте фільмом. Інтернету майже немає. Живе і здорове», – мовиться у повідомленні.

Вікторія Мірошниченко – музикантка, яка раніше співпрацювала з Сірим-Фіолетовим. В останньому повідомленні у Facebook Мірошниченко пише, що до 15 лютого виходитиме в інтернет мінімально.

У 2016 році російський антидискримінаційний центр «Меморіал» заявив про різке погіршення ситуації з правами ЛГБТ-спільноти на підконтрольній бойовикам угруповань «ДНР» і «ЛНР» території Донбасу.