У Косові створять комісію примирення між албанцями і сербами – Тачі

Президент Косова Хашим Тачі анонсував плани створити комісію з примирення для допомоги знаходження порозуміння між албанською більшістю і сербською меншістю на цій території.

«Косово не може будувати добре майбутнє, якщо залишатиметься ворожість минулого», – заявив Тачі 13 лютого на церемонії у Приштині, говорячи про війну 1998-99 років у Косові.

Вважають, що під час цієї війни загинули 10 тисяч 800 косовських албанців і 2 тисячі 200 сербів.

Тачі, який очолював сепаратистський рух проти сербських військ у 1990-ті роки, зазначив, що потрібно встановити всі факти конфлікту. При цьому він не сказав, як ця комісія працюватиме і хто до неї входитиме.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Белград та низка інших країн не визнають цього.

США та більшість країн Заходу є серед 114 держав, які визнали незалежність Косова.