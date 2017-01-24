Прем’єр Косова звинуватив Сербію в спробі дестабілізації

Прем’єр-міністр Косова звинуватив Сербію у прагненні дестабілізувати ситуацію в його країні напередодні нового раунду переговорів з Євросоюзом і спроб Брюсселя зменшити розбіжності між балканськими державами.

Голова косовського уряду Іса Мустафа 24 січня заявив Радіо Свобода, що останнім часом Сербія систематично намагається дестабілізувати ситуацію в Косові.

Заява прем’єр-міністра Косова з'явилася 24 січня, за кілька годин до початку у Брюсселі переговорів за участю президентів Косова і Сербії.

Останній конфліктний випадок стався 14 січня після того, як Белград пустив поїзд до населеного переважно сербами анклаву на півночі Косова, на вагонах якого було написано «Косово – це Сербія».

Поїзд зупинили на кордоні після того, як влада Косова заявила, що втрутиться і заважатиме руху. Белград, який не визнає владу уряду в Косові, повідомив, що зупинив потяг, тому що сили безпеки Косова планували напасти на нього.

Косово за підтримки США й інших західних держав оголосили про свою незалежність від Сербії в 2008 році, і 114 країн визнали незалежність Косова. Сербія і Росія відмовляються це зробити.

Президент Косова Хашим Тачі звинуватив Белград у намірі захопити частину північного Косова, використовуючи «кримську модель». Президент Сербії Томіслав Ніколіч заявив, що, розгорнувши спеціальні поліцейські сили на кордоні, щоб заблокувати рух поїзда, Приштина продемонструвала прагнення до війни.

У США закликали Сербію і Косово уникати «небезпечної риторики» у відносинах між двома країнами.