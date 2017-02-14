ГПУ: щодо Клименка порушували два кримінальні провадження, одне зупинили

Головна військова прокуратура порушувала два кримінальні провадження щодо колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка. Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Радіо Свобода.

За даними відомства, у червні 2014 року відкрито кримінальне провадження за підозрою Клименка у зловживанні владою та службовим становищем.

Водночас у Генпрокуратурі зазначають, що наразі досудове розслідування у цьому «кримінальному провадженні зупинене у зв’язку з розшуком підозрюваного».

Крім того, відкрите провадження від 19 січня 2017 року за підозрою колишнього голови Державної податкової служби Клименка у створенні злочинної організації, привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, у фіктивному підприємництвіта службовому підробленні, досудове розслідування триває.

За даними ГПУ, Клименко оголошений в міжнародний розшук за статтями про створення злочинної організації та розтрату. Водночас на даний час інформація про Клименка на сайті Інтерполу відсутня. Також захист екс-чиновника заявляє, що їхній підзахисний не розшукується Інтерполом.

Також за іншими статтями було подано клопотання про оголошення екс-чиновника в розшук, наразі Генсекретаріат Інтерполу рішення не ухвалив, додають у Генпрокуратурі.

Апеляційний суд Києва 8 лютого повідомив, що заочно заарештував Клименка.

Наприкінці 2014 колишньому міністрові уряду Миколи Азарова повідомили про підозру у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах. Із 2015 року він перебував у міжнародному розшуку. Олександр Клименко залишається почесним головою партії «Успішна країна», осередки якої діють в різних містах України.