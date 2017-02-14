Додон назвав «провокацією» відкриття офісу НАТО у Молдові

Президент Молдови Ігор Додон називає «провокацією» плановане відкриття представництва НАТО у Кишиневі.

«Ми співпрацюємо до цього часу. Всі програми пройшло дуже добре. Але навіщо нам офіс НАТО? Офіс НАТО у Кишиневі, у нейтральній країні, є провокацією», – заявив Додон 14 лютого в інтерв’ю молдовській службі Радіо Вільна Європа.

«Я рекомендую нинішньому парламенту і уряду не поспішати. Якщо вони це прискорюватимуть, то наступний уряд і парламент скасує цю угоду, НАТО закриє офіс і піде з Молдові. Для чого це?», – зазначив Ігор Додон.

Посада президента в Молдові передбачає переважно виконання представницьких функцій. Уряд Кишинева залишається під контролем коаліції партій, які виступають за продовження зближення з Євросоюзом та НАТО.

Обраний у грудні Додон неодноразово заявляв, що хоче відновити політичні та економічні відносини з Росією. Його перша на посаді закордонна поїздка була до Москви.