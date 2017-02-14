Порошенко замінив начальника контррозвідки та керівництво СБУ в 4 областях

Президент Петро Порошенко звільнив із посад керівників департаментів контррозвідки та захисту національної державності Служби безпеки України Віталія Найду та Анатолія Дублика. Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави 14 лютого.

Також було звільнено керівників управлінь СБУ у Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Тернопільській областях. Найду призначили на місце останнього, йдеться у документі.

За інформацією на сайті президента, контррозвідку очолюватиме Олексій Петров, депатамент захисту національної державності – Віктор Кононенко, а Олександр Климчук – департамент контррозвідувального захисту інтрересів держави у сфері інформаційної безпеки.

Окрім того, управлінням СБУ на Херсонщині керуватиме Данило Доценко, на Сумщині – Владислав Косинський, на Миколаївщині – Олексій Лях, а в Запорізькій області – Олександр Хілько.

Служба безпеки України - це правоохоронний орган спеціального призначення, який займається питаннями державної безпеки і підпорядкований президенту.