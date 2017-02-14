Санкційна політика Вашингтона щодо Росії залишатиметься чинною – Мнучин

Новий міністр фінансів США Стівен Мнучин заявляє, що санкційна політика Вашингтона щодо Москви залишатиметься на нинішньому рівні.

«Нинішні санкційні програми залишаються чинними», – заявив Мнучин 14 лютого на брифінгу у Білому домі.

США, ЄС та інші країни Заходу запровадили санкції проти Росії через анексію українського Криму і надання нею допомоги сепаратистам. Кремль заперечує причетність до постачання зброї та особового складу, визнаючи наявність у зоні бойових дій хіба що російських «добровольців».

США, ЄС та інші країни Заходу запровадили санкції проти Росії через анексію українського Криму і надання нею допомоги сепаратистам. Кремль заперечує причетність до постачання зброї та особового складу, визнаючи наявність у зоні бойових дій хіба що російських «добровольців».

Президент США Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово висловлювався на користь співпраці з Росією і казав, що захоплюється лідерськими якостями російського президента Володимира Путіна.

Представниця США в Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі засудила дії Росії і висловила підтримку Вашингтона українському народу, який «страждає від російської окупації і інтервенції». Про це вона заявила 2 лютого на засіданні Ради безпеки ООН, де обговорювалася ситуація на сході України. Гейлі також зазначила, що частина території України залишається під російською окупацією і що, допоки Крим не буде повернений Україні, запроваджені через це санкції проти Росії залишаться у силі. Однак вона не згадувала про долю санкцій, запроваджених через агресію Росії на Донбасі.

Речник Білого дому Шон Спайсер 8 лютого підтвердив цю позицію: скасування санкцій щодо Криму неможливе, доки Росія не залишить півострів, але про майбутню долю решти санкцій США щодо Росії нині говорити передчасно.