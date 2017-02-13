Осло за збереження санкцій проти Росії до виконання Мінських угод – Рьосланд

Норвегія виступає за збереження санкцій проти Росії до повного виконання Мінських угод, заявляє державний секретар МЗС цієї країни Маріт Бергер Рьосланд.

«Позиція Норвегії щодо підтримки України у питанні збереження суверенітету і територіальної цілісності залишається незмінною», – сказала Рьосланд 13 лютого під час українсько-норвезьких консультацій з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин.

За повідомленням МЗС України, сторони обговорили зокрема стан імплементації Мінських домовленостей, а українська сторона поінформувала про наслідки останньої ескалації російської агресії на Донбасі.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт.

США, ЄС та інші країни Заходу запровадили санкції проти Росії через анексію українського Криму і надання нею допомоги сепаратистам. Кремль заперечує причетність до постачання зброї та особового складу, визнаючи наявність у зоні бойових дій хіба що російських «добровольців».