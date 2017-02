США: демократи закликали розслідувати контакти радника з нацбезпеки з Росією

У США законодавці від Демократичної партії закликали у п’ятницю розслідувати, чи справді нинішній радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн обговорював санкції щодо Росії з послом цієї країни у США ще за влади Барака Обами.

Вони заявляють, що такі телефонні розмови, про які широко повідомили засоби інформації у США, якщо вони дійсно були, могли порушити закони США, що забороняють вести зовнішньополітичну діяльність приватним особам – а саме в такому статусі був тоді Флінн.

Сенатори-демократи Ед Маркі і Кріс Мерфі закликали до розслідування, а низка інших чільних демократів закликали президента взагалі звільнити радника.

Чільний демократ у комітеті у справах розвідки Палати представників Адам Шифф заявив, зокрема, що є серйозні сумніви щодо дій Майкла Флінна і щодо взагалі його придатності для нинішньої посади.

Іще двоє сенаторів-демократів, Річард Блументал і Джин Шагін, звернулися до спецслужб США з проханням перевірити допуски радника до державних таємниць. Вони заявляють, що повідомлення про дії Флінна порушують сумніви в його придатності для того, щоб і далі мати доступ до таємної інформації.

Раніше у п’ятницю, після появи повідомлень про розмови Майкла Флінна з послом Росії у США Сергієм Кисляком наприкінці грудня, якраз у ті дні, коли адміністрація Барака Обами готувала чи вже запроваджувала нові санкції щодо Росії, у Кремлі рішуче заперечили, що в тих розмовах могло йтися про санкції.

Сам Флінн заявив журналістам, що не може з упевненістю сказати, чи обговорював він санкції під час розмов із Кисляком.

А в Білому домі заявили, що президент Трамп має «повну довіру» до Флінна.

Американські видання The Washington Post і The New York Times у своїх публікаціях у п’ятницю заявили, що нинішній радник Білого дому з національної безпеки Майкл Флінн іще у статусі приватної особи обговорював санкції США щодо Росії з російським послом у Вашингтоні Сергієм Кисляком. У своїх публікаціях газети цитують неназваних нинішніх і колишніх посадовців США.

The Washington Post пише, що частина високопосадовців інтерпретувала грудневі контакти як «потенційно незаконний» сигнал Росії про можливість скасування санкцій. Американське законодавство не дозволяє приватним особам виступати від імені держави, нагадує The New York Times.

Консультанти Трампа заявляли, що Флінн говорив із послом Кисляком через кілька днів після західного Різдва лише для того, щоб уже після інавгурації 45-го президента США організувати телефонний дзвінок між Трампом і президентом Росії Путіним. The New York Times із посиланням на високопосадовців пише, що ця розмова виходила далеко за межі узгодження телефонного дзвінка після інавгурації.