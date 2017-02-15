В Україні є до мільйона внутрішньо переміщених осіб – ООН

В Україні станом на сьогодні є від 800 тисяч до мільйона внутрішньо переміщених осіб. Про це на брифінгу в Женеві заявив гуманітарний координатор ООН в Україні Ніл Волкер, повідомляє Центр новин ООН.

Волкер повідомив, що гуманітарна ситуація в регіоні, потрепілому від бойових дій, вкрай важка. Координатор нагадав про руйнування важливих об’єктів цивільної інфраструктури, які призвели до того, що багато місцевих жителів залишилися без тепла і води.

«Ми припускаємо, що приблизно 200 тисяч повернулися в непідконтрольні уряду райони», –зазначив Волкер.

У цьому році, вказав координатор, ООН вдалося відправити в райони, які не контролюються Україною, три гуманітарних колони. Дві останні колони складалися з 25 вантажівок і привезли 20 тонн допомоги.

Нові дані про кількість внутрішньо переміщених осіб суперечать оприлюдненим у середині 2016 року даним агентства ООН у справах біженців (UNHCR). Тоді фахівці повідомляли, що в Україні зареєстровано понад 1,7 мільйона вимушених переселенців.

Аналогічні цифри в той же період наводило й Міністерство соціальної політики України.

Збройний конфлікт на сході України триває з квітня 2014 року. Росії неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.