Опитування: 46% росіян симпатизують Сталіну

Число росіян, що симпатизують Йосифу Сталіну досягло максимуму за 16 років, свідчать дані опитування російського «Левада-центру».

Згідно з опитуванням, проведеним у січні, із «захопленням», «повагою» чи «симпатією» до Сталіна ставляться 46 відсотків респондентів. У березні 2016 року таких було 37 відсотків.

Як свідчить опитування, росіяни почали також краще ставитися до Леоніда Брежнєва і Володимира Путіна. Кількість симпатиків Брежнєва збільшилася за 11 років із 39 до 47 відсотків, а нинішнього президента Росії Путіна – з 76 до 83 відсотків.

Згідно з опитуванням, найбільше не люблять росіяни таких державних діячів: Михайла Горбачова, Бориса Єльцина і Микиту Хрущова.

Напередодні були опубліковані дані «Левада-центру», згідно з якими майже третина росіян вважає, що життя в Росії при Путіні стало кращим, ніж будь-коли за останні 100 років. Ще 29 відсотків опитаних назвали ідеальним історичним періодом епоху Брежнєва.