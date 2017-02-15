СБУ заявляє про збільшення кібератак на об’єкти критичної інфраструктури

У Службі безпеки України заявляють про збільшення кількості кібератак на об’єкти критичної інфраструктури України.

«Минулого року зросла кількість кібератак... Був виявлений новий механізм дистанційного управління вірусами, які розробляються, це клас АРТ-вірусів, які розробляються саме для того, щоб вражати об’єкти критичної інфраструктури….Мова йде саме про віруси, на які витрачається велика кількість ресурсів, на їх розробку, для того, щоб заражати критичні системи об’єктів критичної інфраструктури», – сказав керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

У грудні минулого року повідомлялося про атаки на сайти українських державних установ, зокрема Державного казначейства, Пенсійного фонду, Міністерства фінансів і Міністерства оборони. Тоді президент України Петро Порошенко заявив про імовірність терористичних акт та диверсій на об’єктах критичної інфраструктури.

Після цього Рада національної безпеки і оборони України ухвалила доктрину інформаційної безпеки, яка, зокрема, передбачає захист державних інформаційних ресурсів і зміцнення спроможностей органів сектору безпеки і оборони в кіберпросторі.