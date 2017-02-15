Трамп критикує ЗМІ за «нечесне ставлення» до Флінна

Президент США Дональд Трамп критикує ЗМІ за «нечесне ставлення» до його колишнього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна, який пішов через скандал, спричинений його розмовою з російським дипломатом до вступу на посаду. Про це президент США заявив 15 лютого під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Трамп назвав Флінна «чудовою людиною», зазначивши, що був засмучений через погане ставлення до екс-радника.

Дональд Трамп також розкритикував тих, хто надав ЗМІ інформацію щодо Майкла Флінна, назвавши це «кримінальною дією».

Лідери Конгресу заявили, що проведуть розслідування з приводу контактів між Росією і головними помічниками президента США Дональда Трампа в період до його вступу на посаду Майклом Флінном.

Майкл Флінн пішов у відставку пізно ввечері 13 лютого після того, як він визнав, що ввів в оману високопосадовців із команди президента Трампа щодо змісту своїх контактів із послом Росії в США.

Флінн спершу сказав віце-президенту Майку Пенсу, що в грудні 2016 року під час неодноразових розмов із послом Росії Сергієм Кисляком не обговорював санкції у той час, коли колишній президент США Барак Обама готував нові санкції проти Росії через імовірне втручання Москви в президентські вибори.

Ці заяви Флінна дозволили Пенсові в телевізійному інтерв’ю виступити на захист радника з національної безпеки.

Але за деякий час Флінн у відповідь на опубліковані доповіді американських спецслужб визнав, що, можливо, обговорював санкції з Кисляком. Таке обговорення могло бути порушенням законів США, які забороняють вести зовнішньополітичні переговори приватним особам (а в грудні 2016 року Флінн ще не обіймав жодних офіційних посад).

Флінн був відданим прихильником Трампа під час усієї виборчої кампанії 2016 року, але його зв’язки з Росією викликали занепокоєння серед інших радників 45-го президента США.

Білий дім після відставки Флінна назвав генерала у відставці Кіта Келлоґа виконувачем обов’язків радника з питань безпеки.