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16 Лютий 2017, Київ 20:16
Новини | Міжнародні

Росія повинна жити згідно з міжнародними нормами – голова Пентагону

Джеймс Маттіс

Джеймс Маттіс

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Міністр оборони США Джеймс Джеймс Маттіс заявляє, що Росія має довести свою надійність перед тим, як зможе повернутися до «партнерства з НАТО». Про це Маттіс заявив 16 лютого, на завершенні дводенного саміту міністрів оборони НАТО у Брюсселі.

«Росія повинна жити згідно з міжнародними нормами, чого ми очікуємо від всіх зрілих народів на планеті», – зазначив голова Пентагону.

Джеймс Маттіс зазначив, що лідери НАТО спробують знайти спільне підґрунтя з Москвою, при цьому наголосивши, що «наразі ми не у тому стані, щоб співпрацювати на військовому рівні».

Після російської анексії українського Криму і підтримки сепаратистів на Донбасі, НАТО обмежило військові зв’язки з Москвою, але не припинило політичні. Але під час засідань Ради Росія-НАТО сторони так і не досягли прогресу.

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