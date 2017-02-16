Росія повинна жити згідно з міжнародними нормами – голова Пентагону

Міністр оборони США Джеймс Джеймс Маттіс заявляє, що Росія має довести свою надійність перед тим, як зможе повернутися до «партнерства з НАТО». Про це Маттіс заявив 16 лютого, на завершенні дводенного саміту міністрів оборони НАТО у Брюсселі.

«Росія повинна жити згідно з міжнародними нормами, чого ми очікуємо від всіх зрілих народів на планеті», – зазначив голова Пентагону.

Джеймс Маттіс зазначив, що лідери НАТО спробують знайти спільне підґрунтя з Москвою, при цьому наголосивши, що «наразі ми не у тому стані, щоб співпрацювати на військовому рівні».

Після російської анексії українського Криму і підтримки сепаратистів на Донбасі, НАТО обмежило військові зв’язки з Москвою, але не припинило політичні. Але під час засідань Ради Росія-НАТО сторони так і не досягли прогресу.