Міністр оборони Росії застерігає Пентагон від діалогу з позиції сили

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Москва готова поліпшити зв’язки з Пентагоном, але застеріг Вашингтон від діалогу з «позиції сили».

«Ми готові відновити співпрацю з Пентагоном, але спроби побудувати діалог з Росією з позиції сили будуть марні», – цитують Шойгу російські новинні агентства. Заява Шойгу з’явилася у відповідь на висловлювання міністра оборони США Джеймса Маттіса, який 15 лютого заявив про необхідність продемонструвати жорсткість у відносинах із Росією.

«Ми, як і раніше, відкриті для можливості відновити відносини співпраці з Москвою, але в той же час реалістичні в своїх очікуваннях і попросимо наших дипломатів вести переговори з позиції сили», – сказав Маттіс під час зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

Шойгу сказав, що російська сторона очікує роз’яснень з приводу позиції Пентагону.

Заява Шойгу зроблена за кілька годин до початку зустрічі генерала Джо Данфорда і начальника Генштабу російської армії генерала Валерія Герасимова в столиці Азербайджану, Баку. Це буде перша зустріч між військовослужбовцями високого рангу двох країн після обрання Дональда Трампа президентом США. За словами Шойгу, Москва очікує пояснень від Данфорда на зустрічі в Баку.