Трамп припускає, що Росія забрала Крим через «занадто м’яке» ставлення Обами

Президент США Дональд Трамп 15 лютого написав у Twitter, що «Росія забрала Крим» в України під час перебування при владі в Сполучених Штатах адміністрації його попередника Барака Обами.

«Чи Обама був зам’який до Росії?», – додав Трамп.

Крім того, президент США назвав такими, що не відповідають дійсності, повідомлення преси про можливі контакти його радників з високопоставленими представниками російської розвідки.

Трамп висловив припущення, що співробітники американських спецслужб навмисно постачають пресу «компроматом» на осіб з оточення президента. «Як Росія», – додав він.

Видання New York Times 14 лютого з посиланням на нинішніх і колишніх чиновників США, повідомило, що члени передвиборного штабу Трампа мали контакти з чиновниками із російської розвідки перед президентськими виборами в США у листопаді 2016 року.

Демократи і низка республіканців у Конгресі США вимагають провести незалежне розслідування можливих зв’язків колишніх і нинішніх співробітників Трампа з Росією, вказуючи на те, що, згідно з доповіддю американських спецслужб, Москва втрутилася в президентські вибори в США з метою не допустити перемоги суперниці Трампа – Гілларі Клінтон.

Трамп, який неодноразово висловлював надію, що йому «вдасться порозумітися» з президентом Росії Володимиром Путіним, відкидає звинувачення в зв’язках його команди з Росією, а його речник Шон Спайсер 14 лютого заявив, що президент США «чітко дав знати», що очікує від влади Росії повернення Україні Криму і деескалації насильства на Донбасі.