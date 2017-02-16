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16 Лютий 2017, Київ 23:14
Новини | Міжнародні

У США проходить акція «День без іммігрантів» проти політики Трампа

«Марш жінок» у Вашингтоні, 21 січня 2017 року

«Марш жінок» у Вашингтоні, 21 січня 2017 року

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У США понад 100 ресторанів і десятки інших закладів сфери обслуговування 16 лютого не працюють на знак протесту проти імміграційної політики президента Дональда Трампа.

Організатори акції «День без іммігрантів» закликали всіх, хто живе у США і не є громадянами, не йти у четвер на роботу, у магазини, не їсти у кафе, пропустити навчальні заняття, щоб продемонструвати важливу роль, яку вони грають в американській економіці і у всіх сферах життя.

Акції пройшли у кількох містах, зокрема у Вашингтоні, Філадельфії, Чикаго, Бостоні, Г’юстоні і Нью-Йорку.

Акцію організували через соціальні мережі у відповідь на тимчасове посилення Трампом правил імміграції в указі, виконання якого призупинене рішенням федерального судді у Сіетлі.

У четвер Дональд Трамп заявив, що наступного тижня видасть нове розпорядження щодо імміграції, ще раз наголосивши на необхідності «захистити країну».

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