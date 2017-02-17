Захист Навального оскаржив повторний вирок у справі «Кіровлісу»

Захист російського опозиціонера Олексія Навального оскаржив вирок за результатами повторного розгляду справи «Кіровлісу», повідомив адвокат Навального Вадим Кобзєв.

Апеляційна скарга в Кіровський обласний суд Росії подана спільно Навальним й іншим засудженим у цій справі – Петром Офіцеровим. Адвокати просять скасувати вирок і припинити кримінальне переслідування, бо не бачать в матеріалах справи складу і події злочину.

Повторний вирок Навальному й Офіцерову суд ухвалив 8 лютого. Суд визнав їх винними в розкраданні і засудив відповідно до п’яти і чотирьох років умовно, а також до штрафу по 500 тисяч рублів.

Перший вирок у справі «Кіровлісу», винесений в 2013 році, був скасований після рішення Європейського суду з прав людини. Суд визнав, що Навального і Офіцерова визнали винними в діях, які неможливо відрізнити від звичайного ведення бізнесу.

Спільнота «Диссернет» дійшла висновку, що текст повторного вироку Олексію Навальному і Петрові Офіцерову у справі «Кіровлісу» майже повністю збігається з рішенням суду, винесеним три роки тому.