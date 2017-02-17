Адвокат: Клих «не найкраще» переносить етап

Адвокат Ілля Новіков повідомляє, що засуджений у Росії громадянин України Станіслав Клих погано переносить етапування до колонії.

«Станіслава Клиха сьогодні в СІЗО-3 в Челябінську відвідав місцевий адвокат Андрій Лепехін. Стас не найкращим чином переніс пятитижневий етап, але і там він ненадовго. Наступного тижня його планують відправити в колонію», – написав Новіков у Facebook.

Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська просила свою колегу в Росії Тетяну Москалькову ініціювати переведення Станіслава Клиха в установу, розташовану якнайближче до кордону з Україною. Захисники Клиха заявляли, що він має проблеми з психікою.

26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив громадянина України Миколу Карпюка до 22,5 років, а Станіслава Клиха – до 20 років позбавлення волі. У жовтні Верховний суд Росії відхилив апеляцію Клиха і Карпюка на вирок.

Колегія присяжних у Верховному суді Чечні 19 травня визнала українців винними в участі в бойових діях проти російських урядових військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років, загибелі й пораненні кількох десятків російських солдатів.

Захист Карпюка і Клиха наполягав на знятті звинувачень у зв’язку із закінченням терміну давності за всіма інкримінованими статтями, адвокати вимагали припинити переслідування українців.

Карпюк і Клих заперечують свою провину і заявляють, що ніколи не були в Чечні, були захоплені російськими силовиками незаконно, а свідчення і признання були отримані російським слідством під тортурами.

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав їх політв’язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Клих і Карпюк стали жертвами «пародії на правосуддя».