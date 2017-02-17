Екс-прем’єр Британії Блер закликав людей «піднятися» проти Brexit

Колишній прем’єр-міністр Великобританії Тоні Блер закликав британський народ «піднятися» і змінити думку щодо виходу країни з Євросоюзу.

За його словами, так званий Brexit становить загрозу для країни.

Блер зазначив, що, голосуючи на референдумі, британці не мали уявлення про умови виходу з ЄС.

«Коли ці умови стали зрозумілими, люди мають право змінити думку. Наша місія – переконати їх зробити це», – сказав Блер, який був головою уряду з 1997 до 2007 року, у промові для кампанії проєвропейської групи «Відкрита Британія».

Блер також закликав знайти «шлях для уникнення нинішнього руху до краю прірви».

В уряді Великобританії раніше заявили про «повну відданість» проведенню Brexit.

На референдумі у Великобританії в червні минулого року за вихід з Євросоюзу проголосували на два відсотки більше виборців, ніж проти. В середині лютого британська Палата громад схвалила законопроект про Brexit, після чого він був переданий в Палату лордів. Переговори з керівництвом Євросоюзу планується почати до кінця березня.