Столтенберґ: НАТО потрібен діалог із Росією

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляє про необхідність конструктивного діалогу між альянсом і Росією.

«Я виступаю за діалог із Росією. НАТО має дуже чітку позицію, що нам потрібен діалог з Росією, ми прагнемо більш конструктивних відносин із Росією. Росія – наш найбільший сусід і особливо в часи посилення військової активності вздовж наших кордонів, із посиленням напруженості я твердо переконаний у необхідності діалогу між НАТО і Росією», – заявив Столтенберґ 17 лютого перед відкриттям Мюнхенської безпекової конференції.

Після російської анексії українського Криму і підтримки сепаратистів на Донбасі, НАТО обмежило військові зв’язки з Москвою, але не припинило політичні. Під час засідань Ради Росія-НАТО сторони так і не досягли прогресу.