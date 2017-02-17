У Білому домі заперечують можливість розгортання військ для відслідковування іммігрантів

У Білому домі спростовують повідомлення про рішення щодо розгортання близько 100 тисяч військових Національної гвардії в 11 штатах для відслідковування нелегальних іммігрантів біля кордону з Мексикою.

Заперечення Білого дому з’явилося 17 лютого, за кілька хвилин після того, як агенція Associated Press повідомила про проект відповідного меморандуму.

За інформацією AP, пропозиція, написана міністром внутрішніх справ США Джоном Келлі, займає 11 аркушів і датована 25 січням.

Речник Білого дому Шон Спайсер назвав повідомлення AP «безвідповідальним», «100-відсотковою неправдою».

Повідомлення AP з’явилося після того, як президент США Дональд Трамп заявив 16 лютого, що наступного тижня планує видати новий указ щодо іммігрантів. Новий указ має замінити попередній, у якому йшлося про тимчасове посилення правил імміграції, виконання якого зупинене рішенням федерального судді у Сіетлі.

Подробиць щодо нового указу Дональда Трампа наразі немає.