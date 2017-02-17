Росія вбиває українців для перевірки адміністрації Трампа – Маккейн

Американський сенатор-республіканець від штабу Аризона Джон Маккейн пояснює погіршення ситуації на Донбасі тим, що Росія наразі випробовує адміністрацію президента США Дональда Трампа.

«Росіяни вбивають українців щодня. Вони їх вбивають. Я вважаю, що ситуація погіршується, оскільки це час для тестування адміністрації Трампа», – заявив Маккейн 17 лютого під час виступу на щорічній Мюнхенській безпековій конференції.

«Ми виграли Холодну війну через значні оборонні можливості. НАТО було основою цього. Ми також змогли виграти завдяки Радіо Вільна Європа і «Голосу Америки», – наголосив Джон Маккейн.

Ситуація у зоні бойових дій на Донбасі різко загострилася наприкінці січня.

Упродовж останніх тижнів Джон Маккейн щонайменше двічі закликав Дональда Трампа надати Україні летальну зброю.

Росія анексувала український Крим у березні 2014 року. Київ і Захід не визнають цього і вважають півострів й надалі українською територією.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».

Через агресію Росії проти України Захід запровадив низку санкцій проти Москви.

Схвальні відгуки президента США Дональда Трампа на адресу російського президента Володимира Путіна викликали побоювання щодо майбутнього санкцій проти Москви.