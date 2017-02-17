Обвинувачений у вбивстві патрульних у Дніпрі відмовився свідчити у суді

Обвинувачений у вбивстві патрульних поліцейських у Дніпрі екс-боєць колишнього підрозділу «Торнадо» Олександр Пугачов відмовився давати свідчення у суді. Про це він заявив 17 лютого на засіданні у Центральному районному суді Дніпра, де розглядають справу.

Олександр Пугачов зазначив, що право на відмову давати свідчення у суді передбачає стаття 63 Конституції України.

На судовому засіданні у п’ятницю обвинувачений подав клопотання щодо умов перебування його у залі суду – упродовж двох засідань він перебуває у спеціальній металевій клітці зі склом.

За словами адвоката обвинуваченого Артема Ходюша, його підзахисний невдоволений умовами утримання у залі суду під час процесу – у металевій клітці, це «принижує його честь і гідність». За словами адвоката, таке утримання «суперечить нормам конвенції прав людини» і не дає можливості адвокату спілкуватися з клієнтом.

Однак судді, порадившись, це клопотання відхилили.

Водночас мати загиблої патрульної поліцейської Ольги Макаренко Надія заявила, що подала позов проти обвинуваченого з вимогою компенсації моральних збитків через загибель її дочки. Вона також зазначила, що домагатиметься довічного ув’язнення для підсудного.

Обвинувачений, як і раніше, провини не визнає.

Наступне судове засідання заплановане на 3 березня. Суд розпочне заслуховувати потерпілих.

25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авта, якого зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти у правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Підозрюваного, як заявила поліція, вже розшукували через скоєні раніше тяжкі злочини. Олександр Пугачов – колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення «Торнадо».

Нападник перед втечею теж був поранений. Після затримання його прооперували й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.