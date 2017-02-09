Обвинуваченого в убивстві двох патрульних у Дніпрі судитимуть присяжні

Обвинуваченого в убивстві двох патрульних поліцейських у Дніпрі судитимуть присяжні. 9 лютого у Центральному (Кіровському) районному суді Дніпра сформували суд присяжних і затвердили кандидатури.

За рішенням, до складу суду присяжних увійде троє присяжних, дві кандидатури також затверджені як запасні. Вони склали присягу.

На засіданні у четвер суд також частково задовольнив клопотання представників ЗМІ, дозволивши відеозйомку всього судового процесу, окрім опитування свідків.

Родичі загиблих поліцейських прийшли на суд з портретами вбитих патрульних.

Після того, як обвинувачений та його адвокат заявили, що не ознайомились з деякими документами справи, у засіданні суду оголосили перерву. Наступне засідання відбудеться 17 лютого.

Попереднє судове засідання у справі про вбивства двох патрульних поліцейських в Дніпрі, яке мало відбутись у 27 січня в Центральному районному суді міста, було перенесене на 9 лютого. У суді тоді пояснили, що будівля була не пристосована для розгляду такої справи з огляду на вимоги безпеки.

25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авта, якого зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення «Торнадо».

Нападник перед втечею теж був поранений. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.