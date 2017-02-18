Представник Росії в Мюнхені розчарований заявами Пенса і Меркель щодо України

Голова комітету з міжнародних справ Ради федерації Росії Костянтин Косачов висловив розчарування заявою віце-президента США Майка Пенса, який у виступі на Мюнхенській безпековій конференції наголосив, що Росія має відповісти за свої дії в Україні.

«Відповідальність за виконання Мінських угод щодо України знову однозначно покладена на Росію. У цьому контексті мантра про готовність налагодити з Росією відносини підвисає в повітрі. Порошенко може бути задоволений. Але це глухий кут», – написав російський високопосадовець у Facebook.

Косачов також прокоментував і заяви канцлера ФРН Анґели Меркель щодо України.

«Нормандський формат важливий, ми повинні домогтися виконання Мінських домовленостей, – переказує Косачов зміст виступу Меркель. – І раптом: «Тема України природним чином веде мене до теми НАТО». Не зморгнувши оком – «уперше був порушений принцип територіальної цілісності європейських держав», нібито й не було Косова. І тут же заклик до генсека НАТО посилити східний фланг. Їй-богу, не було б української кризи, НАТО слід було б її придумати», – зазначив Косачов.

Провідні спікери Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого неодноразово згадали про роль Росії в збройному конфлікті в Україні.

Зокрема, віце-президент США Майк Пенс заявив, що Росія має відповісти за свої дії. «Що стосується України, то ми маємо притягти Росію до відповідальності», – цитує виступ Пенса офіційний Twitter-акаунт конференції в Мюнхені.

У виступі, який передував цій заяві віце-президента США, канцлер Німеччини Анґела Меркель підтвердила прихильність до пошуку політичного вирішення конфлікту на сході України і підтримала Мінську угоду 2015 року. Як відзначила Меркель, вона «проти викидання чогось, що все ще може бути корисним». Меркель також вказала, що НАТО має захищати принцип територіальної цілісності та «зміцнити східний фланг» після втручання Росії в Україні.

Президент України Петро Порошенко 17 лютого під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що політика умиротворення не зупинить Росію, і що будь-яка угода з Росією за спиною України є неможливою і лише погіршить ситуацію.

Росія анексувала український Крим у березні 2014 року. Київ і Захід не визнають цього і вважають півострів й надалі українською територією.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».

Через агресію Росії проти України Захід запровадив низку санкцій проти Москви.

Схвальні відгуки президента США Дональда Трампа на адресу російського президента Володимира Путіна викликали побоювання щодо майбутнього санкцій проти Москви.