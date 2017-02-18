Ми маємо притягти Росію до відповідальності через дії в Україні – Пенс

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що Росія має відповісти за свої дії в Україні. Про це він заявив 18 лютого у виступі на Мюнхенській безпековій конференції.

«Що стосується України, то ми маємо притягти Росію до відповідальності», – цитує виступ Пенса офіційний Twitter-акаунт конференції в Мюнхені.

Віце-президент США також наголосив на відданості Вашингтона партнерству в союзі НАТО.

«Хочу вас запевнити від імені президента Трампа, що Сполучені Штати Америки підтримують НАТО, ми не відступимо від наших зобов’язань перед альянсом», – вказав Пенс.

У виступі, який передував заявам віце-президента США, канцлер Німеччини Анґела Меркель підтвердила прихильність до пошуку політичного вирішення конфлікту на сході України і підтримала Мінську угоду 2015 року. Як відзначила Меркель, вона «проти викидання чогось, що все ще може бути корисним». Меркель також вказала, що НАТО має захищати принцип територіальної цілісності та «зміцнити східний фланг» після втручання Росії в Україні.

Президент України Петро Порошенко 17 лютого під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що політика умиротворення не зупинить Росію, і що будь-яка угода з Росією за спиною України є неможливою і лише погіршить ситуацію.

Росія анексувала український Крим у березні 2014 року. Київ і Захід не визнають цього і вважають півострів й надалі українською територією.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».

Через агресію Росії проти України Захід запровадив низку санкцій проти Москви.

Схвальні відгуки президента США Дональда Трампа на адресу російського президента Володимира Путіна викликали побоювання щодо майбутнього санкцій проти Москви.