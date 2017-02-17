Весь світ не може впоратися з Росією, а Україна її зупинила – Геращенко

Крим, безпека на Донбасі та українські заручники – ці питання стануть пріоритетними у ході двосторонніх зустрічей президента України Петра Порошенка на Мюнхенській конференції з безпеки, а також під час переговорів «нормандської четвірки» на полях заходу, зазначила в ефірі програми «Ваша Свобода» перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

Питання безпеки на сході України, гуманітарного спектру, залучення місії Міжнародного комітету Червоного Хреста до пошуку зниклих безвісти на Донбасі, звільнення українських заручників і Криму – ключові сигнали, які доноситиме на всіх майданчиках українська делегація у ході 53-ї щорічної конференції з питань безпеки, яка розпочалася 17 лютого у Мюнхені, сказала перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. Під час заходу президент України Петро Порошенко матиме низку двосторонніх зустрічей, каже народний депутат, зокрема з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, з президентом Польщі Анджеєм Дудою, з новим віце-президентом США Майком Пенсом.

Весь світ не може справитися з Росією. Україна її зупинила багато в чому

«Неправильно тільки посипати голову попелом і говорити, що нам нічого не вдалося. Весь світ не може справитися з Росією. Україна її зупинила багато в чому. Величезна подяка в першу чергу нашій армії, яка створюється на очах… І тут також дуже важливо – солідарна підтримка світу», – зауважує депутат.

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Росії та України зустрінуться у «нормандському форматі». Павло Клімкін ставитиме як першочергове і пріоритетне питання звільнення заручників, і на території ОРДЛО, і в Росії, зазначила Геращенко.

Російська сторона робить усе, щоб «нормандський формат» не був настільки активним. Маємо тривожні сигнали про переведення так званих кримських диверсантів із Лефортовської тюрми (слідчий ізолятор у Москві – ред.) до кримських в’язниць. Це означає, що до них не потрапить український консул. Вони там залишаються ізольованими

«Це буде перша зустріч міністрів закордонних справ у «нормандському форматі» з новим міністром закордонних справ Німеччини. Міністр Франції в першу чергу опікується виборчою кампанією. Російська сторона це усвідомлює і робить усе, щоб «нормандський формат» не був настільки активним. Маємо тривожні сигнали про переведення так званих кримських диверсантів із Лефортовської тюрми (слідчий ізолятор у Москві – ред.) до кримських в’язниць. Євгена Панова вже перевезли. Це означає, що до них не потрапить український консул. Вони там залишаються ізольованими», – каже депутат.

«Мінськ» працює. Поки проти Росії працюють санкції, вона не йде далі»

Київ не виключає розширення «нормандського формату», стверджує парламентар. Втім, на її думку, для цього потрібна згода і бажання не тільки України, а й Німеччини та Франції, які представляють увесь ЄС, а також і країн, які хочуть або мають намір долучитися до переговорного процесу.

Як представник Києва з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі в Мінську, Ірина Геращенко переконана: відновлення територіальної цілісності і суверенітету України можливе через виконання мінських угод.

«Мінськ» працює. Поки проти Росії працюють санкції, вона не йде далі. Але поки що не схоже, що росіяни збираються віддати вкрадене і залишити Україну у спокої. Їхня мета – не цей нещасний, зруйнований Донбас, а Україна!

«Мінськ» працює. Поки проти Росії працюють санкції, вона не йде далі. Але поки що не схоже, що росіяни збираються віддати вкрадене і залишити Україну у спокої. Їхня мета – не цей нещасний, зруйнований Донбас, а Україна!» – наголошує Геращенко.

Торгівельна блокада неконтрольованих Києвом територій ні у звільненні українських полонених, ні в боротьбі з контрабандою у зоні АТО не допоможе, вважає Ірина Геращенко – вирішення питання українських бранців слід лишити державі, а «незаконне переміщення товарів», за словами парламентаря, – українським силовим структурам.

«Сьогодні українська влада веде переговори з Єврокомісією, Канадою про надання технічної допомоги про переобладнання КПВВ, щоб, наприклад, прикордонники були обладнані спецтехнікою, щоб запобігти пропуску «контрабанди», – сказала народний депутат.

(Над текстовою версією матеріалу працювала Тетяна Манільчук)