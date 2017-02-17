Конференція в Мюнхені: Європа хоче знати, що чекати від адміністрації Трампа

У Мюнхені 17 лютого розпочинається 53-тя щорічна конференція з питань безпеки – найпрестижнішого світового форуму з оборонних та безпекових питань, в якому беруть участь десятки лідерів країн, міністрів оборони та закордонних справ і провідні експерти світу. Конференція буде шукати відповіді на питання, як Європі зберегти традиційне сильне партнерство зі США після приходу адміністрації Дональда Трампа, як Заходу впоратись із великою кількістю світових викликів та нестабільністю. В кулуарах конференції має відбутися перша зустріч президента України Петра Порошенка з новим віце-президентом США Майком Пенсом, а міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії проведуть зустріч у «нормандському форматі» – вперше після недавньої ескалації в Авдіївці на Донбасі.

Цього тижня Мюнхенська конференція з питань безпеки оприлюднила доповідь про виклики, які стоять перед світом, а голова конференції, посол Вольфганг Ішингер сказав, що нині на планеті найбільше нестабільності від часів завершення Другої світової війни.

Утворився певний вакуум через можливу замкнутість нової адміністрації США на вирішенні насамперед внутрішніх проблем, і через це світ постає перед перспективою ще більшої глобальної нестабільності. Це одна з тез оприлюдненої доповіді, в якій також говориться про те, що Захід може втратити лідерські позиції в світі через політичну інтровертність, наростання хвилі популізму, невизначеності щодо того, чи буде Білий дім Дональда Трампа високо цінувати традиційні зв’язки з Європою і чи буде беззаперечно відданий НАТО.

Ми повинні знати, що Трамп хоче робити, а чого він не хоче робити в тому, що стосується Європи, України, Сирії, що стосується Китаю, а також Путіна і Росії

«Ми – хотілося б вірити – отримаємо якісь відповіді щодо того, що чекати від адміністрації Трампа. Нам потрібна ясність, ми повинні знати, що Трамп хоче робити, а чого він не хоче робити в тому, що стосується Європи, України, Сирії, що стосується Китаю, а також Путіна і Росії», – сказав напередодні відкриття конференції Вольфганг Ішингер.

Європа постала перед новими викликами

Але не лише європейці хочуть мати впевненість у тому, чого чекати від президента Дональда Трампа. В самій Європі багато проблем, як каже американський експерт Річард Берт з Global Zero USA.

«Це час великих змін. Ми маємо нового президента в Сполучених Штатах. Європа постала перед новими викликами. Не лише через вибори тут у Федеративній республіці (Німеччині), але будуть вибори у Франції, популізм набирає обертів по цілій Європі. Є питання відносин із Росією», – каже Берт.

Українські аспекти конференції

Україна високо стоїть у порядку денному трьох останніх Мюнхенських конференцій через анексію Росією Криму та агресію Кремля на сході України, що є прикладом силової зміни кордонів в Європі і що відкинуло відносини Заходу з Росією до найгіршого рівня від моменту завершення Холодної війни.

Спроби порушити суверенітет, територіальну цільність, спроби впливати на виборчі кампанії за кордоном, робота, яку проводить Кремль – це, ймовірно, найбільша загроза безпеці

«Я думаю, що спроби порушити суверенітет, територіальну цільність, спроби впливати на виборчі кампанії за кордоном, робота, яку проводить Кремль, намагаючись змінити систему, в якій мирно існує світ в останні 70 років, – це, ймовірно, найбільша загроза безпеці», – сказала колишній міністр фінансів України, директор Aspen Institute в Києві Наталія Яресько в відеоролику цьогорічної Мюнхенської конференції.

В конференції з питань безпеки візьме участь президент України Петро Порошенко – він виступить у дебатах на тему «Майбутнє Заходу: падіння чи повернення?».

У суботу, 18 лютого має відбутися перша зустріч віч-на-віч на високому рівні між Порошенком та представником нової адміністрації США – віце-президентом Майком Пенсом. Саме Пенс, можливо, буде тією особою в Білому домі, яка відповідатиме за зв’язки з Україною і постійно триматиме руку на пульсі українських справ.

І хоча Порошенко вже мав дві телефонні розмови з Дональдом Трампом – одну одразу після його обрання на посаду, а іншу вже після інавгурації – однак у Мюнхені буде перша нагода для президента Порошенка зустрітися з другою особою в новому американському керівництві і безпосередньо донести український погляд на шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі, тему повернення Криму, потребу західних санкцій проти Росії.

В Мюнхені в кулуарах конференції також має відбутися зустріч «нормандської четвірки» на рівні міністрів закордонних справ – Павла Клімкіна, Жана-Марка Еро, Сергія Лаврова, а також нового міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля, який ще не брав участі в нормандських зустрічах. Це буде також перша зустріч в рамках «четвірки» після недавнього загострення бойових дій біля Авдіївки.