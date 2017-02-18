У центрі Києва посилено заходи безпеки до річниці Майдану

У центрі Києва посилено заходи безпеки під час запланованих масових акцій до дня героїв Небесної Сотні. Як передає кореспондент Радіо Свобода, Хрещатик та майдан Незалежності перекриті, на підходах встановлено арки-металошукачі, стоять автобуси із спецпризначенцями.

Як раніше повідомляли у столичному управлінні Національної поліції, на період заходів із вшанування пам’яті загиблих під час подій Майдану залучать близько 6 тисяч правоохоронців, в тому числі військових Нацгвардії та курсантів Національної академії внутрішніх справ, чергуватимуть вибухотехніки та кінологи.

Окрім того, зазначається, з 18 по 22 лютого рух автотранспорту буде тимчасово перекрито на Хрещатику, вулицях Михайлівській, Городецького, Ольгинській та Інститутській.

Із 18 по 22 лютого в усіх регіонах заплановані заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні. Напередодні у Службі безпеки України заявили, що деякі заходи, присвячені Революції гідності, організовуються з території Росії для дестабілізації ситуації в Україні.

21 листопада 2013 року в Україні почалися акції протесту, відомі як Євромайдан, які також згодом назвали Революцією гідності. Всього, за даними Генпрокуратури, під час Майдану постраждали понад 2 тисячі людей, 104 з них загинули. Найбільше активістів загинули у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею.