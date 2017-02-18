Фільм про підлітків із української прифронтової школи отримав гран-прі «Берлінале»

Українсько-німецька стрічка «Школа №3» Єлизавети Сміт та Георга Жено отримала головний приз як найкращий повнометражний фільм у програмі «Generation 14 plus» на Берлінському кінофестивалі.

«Заради миру в Україні та усьому світі», – написали з цієї нагоди представники знімальної групи на офіційній сторінці фільму у Facebook.

Фільм «Школа №3» знятий за мотивами документальної п’єси «Моя Миколаївка», яку ставив «Театр переселенця», розповідає про старшокласників, які живуть у зоні конфлікту на Донеччині. Стрічка складається із їхніх монологів.

Конкурс «Generation» – один із паралельних конкурсів Берлінського кінофестивалю. У ньому беруть участь фільми про підлітків та молодь, журі також складається із молодих людей до 18 років.

Крім «Школи № 3», в Берліні представлені ще шість українських фільмів – «Мустафа», «Слуга народу-2», «5-а терапія», «Мир Вашому дому», а також презентація документального фільму «Процес» про кінорежисера Олега Сенцова, який зняв російський режисер Аскольд Куров.