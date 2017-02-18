У Запоріжжі переселенці на ярмарку збирають кошти на підтримку українських військових

У Запорізькому обласному центрі молоді відбувається ярмарок, організований місцевим осередком «Крим-SOS». В його рамках активісти продають сувеніри та проводять майстер-класи, кошти від яких підуть на підтримку українських військових.

«Переважно цим займались місцеві волонтери, але ми вирішили приєднатися до цього процесу, оскільки вважаємо, що допомоги та підтримки потребують не лише внутрішньо переміщені особи, не лише мирне населення, що перебуває на окупованих територіях, а й ті хлопці, що нас захищають. Це свого роду наш обов'язок перед ними. Допомагаємо як можемо — якимись соціальними акціями, десь матеріально ми їх теж підтримуємо», — розповіла координатор «Крим-SOS» Наталя Опенко.

До акції, окрім кримчан, долучались і переселенці зі Сходу України – представники місцевої громадської організації «Міст. Донбаська інціатива»

Наразі в Запорізькій області зареєстровано понад 69 тисяч вимушено переміщених осіб з Криму та Донбасу. За даними Міністерства соціальної політики, загалом в Україні взято на облік понад 1,6 мільйона переселенців.