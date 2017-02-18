Червоний Хрест вимагає негайного звільнення викрадених у Афганістані співробітників

Міжнародний комітет Червоного Хреста закликав до негайного звільнення двох своїх співробітників, викрадених під час атаки на півночі Афганістану минулого тижня, в результаті якої загинули шестеро інших співробітників організації.

«Ми взиваємо до почуття людяності викрадачів та вимагаємо негайного, безпечного і безумовного звільнення наших колег і уникнення будь-яких дій, які могли б загрожувати їхньому життю», – заявила голова делегації Червоного Хреста в Афганістані Моніка Занареллі 18 лютого.

Міжнародний комітет Червоного Хреста припинив операції в Афганістані після того, як

8 лютого бойовики вбили шістьох співробітників Червоного Хреста, які доправляли допомогу до потерпілого від негоди віддаленого північного регіону Джаузджан.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад, але губернатор провінції припустив, що то могли бути бойовики угруповання «Ісламська держава».

Після атаки Червоний Хрест оголосив, що припиняє операції в Афганістані, але про виведення персоналу не йшлося.