ДСНС: в Авдіївці водопостачання тимчасово припинено, сьогодні ремонтуватимуть ЛЕП

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що в Авдіївці водопостачання тимчасово припинено, сьогодні планують розпочати ремонт пошкоджених ліній електропередач.

Як повідомляє прес-служба відомства, об’єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення, будуть забезпечені електроенергією від 12 генераторів.

За даними ДСНС, станом на 7:00 19 лютого теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу (температура повітря в квартирах 20-25 градусів).

18 лютого у результаті обстрілів була пошкоджена високовольтна лінія електропередач 110 кВ «Макіївська 1 – АКХЗ № 2», внаслідок чого припинено електропостачання до міста Авдіївка (близько 22 тисяч людей).

Донецькі сепаратисти, у свою чергу, заявили, що в результаті обстрілів з боку українських військових біля Ясинуватої, що за 12 кілометрів від Авдіївки, було пошкоджено насосну станцію.

Наприкінці січня спостерігалося загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну в спричиненні боїв. Місто тоді зазнало значних пошкоджень інфраструктурного характеру, було припинене електропостачання, але через тиждень ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.

16 лютого сепаратисти обстріляли житлові райони Авдіївки, внаслідок чого одна людина загинула і двоє цивільних були поранені. Прокуратура за фактом обстрілу розпочала кримінальне провадження за статтею «теракт».