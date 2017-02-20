Росія проти розгляду СОТ припинення транзиту українських товарів – Микольська

Росія відхилила вимогу України про створення експертної групи Світової організації торгівлі щодо розгляду спору про обмеження транзиту поставок товарів з України у треті країни, повідомила у Facebook заступник міністра економічного розвитку торгівлі України Наталія Микольська.

«Як і очікувалося, РФ використала єдиний шанс відхилити вимогу про створення групи експертів на першому засіданні відповідно до правил та процедур врегулювання суперечок в рамках СОТ. Україна продовжить процедуру оскарження обмежувальних заходів Росії щодо транзитного рух та винесе вимогу про створення групи експертів на наступному засіданні Органу врегулювання суперечок СОТ, на якому відповідно до статті 6 Домовленості про правила та процедури врегулювання суперечок СОТ буде прийнято рішення про створення Групи експертів, не залежно від позиції Російської Федерації», – написала вона.

Україна направила в СОТ вимогу про формування групи експертів в рамках цієї справи 9 лютого, однак повідомлення про ведення переговорів щодо цього з’являлись ще на початку липня минулого року.

1 липня 2016 року збіг піврічний термін попередніх російських обмежень на транзит товарів із України через територію Росії, що формально стосувався транзиту до Казахстану. Але 3 липня президент Росії Володимир Путін видав новий указ, яким знову запровадив попередні обмеження, цього разу в розширеному вигляді. Зокрема, вони стали стосуватися також транзиту до Киргизстану. Діятимуть нові обмеження до 31 грудня 2017 року.