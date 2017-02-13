МЕРТ: Україна подала позов у СОТ проти Росії через обмеження транзиту

Україна в рамках свого членства у Світовій організації торгівлі подала позов до Росії за запроваджені нею з 2016 року численні транзитні обмеження щодо українських товарів, повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

За повідомленням, Україна направила в СОТ вимогу про формування групи експертів в рамках цієї справи. Як повідомляє МЕРТ 13 лютого, з відповідною вимогою українська сторона завернулася 9 лютого.

«З моменту застосування обмежувальних заходів, що оскаржуються, експорт товарів з України до країн Центральної/Східної Азії в 2016 році знизився на 38,3 % в порівнянні з 2015 роком. В цілому втрати експорту товарів до Казахстану і Киргизстану оцінюються в обсязі понад $0,4 млрд. Ми глибоко переконані, що торговельна агресія Російської Федерації в тому числі неправомірні дії з обмеження транзиту (а де-факто майже повна заборона) з України у треті країни повинні здобути об’єктивну оцінку експертів Світової організації торгівлі та безумовно мають бути скасовані», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що минулого року розпочали процес врегулювання суперечки в рамках СОТ щодо згаданих обмежень.

«Оскільки на першому етапі РФ не готова була до врегулювання суперечки та не вжила заходів щодо скасування неправомірних, дискримінаційних і економічно необґрунтованих обмежень у сфері транзиту, українська сторона продовжила розгляд справи згідно зі встановленою процедурою, і для початку наступного етапу розгляду суперечки (розгляду справи по суті) до СОТ було направлено вимогу про створення групи експертів», – заявили у МЕРТ.

В Україні ще на початку липня минулого року повідомили, що почали переговори з партнерами у Світовій організації торгівлі щодо підтримки через нові обмеження на транзит товарів, які запроваджує Росія. Як заявила тоді заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговельний представник України Наталія Микольська, ці й інші російські обмеження «об’єктивно є торговельною агресією».

1 липня 2016 року збіг піврічний термін попередніх російських обмежень на транзит товарів із України через територію Росії, що формально стосувався транзиту до Казахстану. Але 3 липня президент Росії Володимир Путін видав новий указ, яким знову запровадив попередні обмеження, цього разу в розширеному вигляді. Зокрема, вони стали стосуватися також транзиту до Киргизстану, транзит багатьох товарів заборонений узагалі й може бути в окремих випадках дозволений урядом Росії на особливі прохання урядів Казахстану і Киргизстану, і нові обмеження запроваджуються на півтора року наперед, до 31 грудня 2017 року.